Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:19

Ольховский считает, что Медведев сможет успешно подготовиться к грунтовой части сезона

Алина Савинова
Telegram Дзен

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянин Даниил Медведев сможет хорошо подготовиться и выступить на турнирах, проводящихся на грунтовом покрытии.

«Я думаю, что он сможет успешно подготовиться к грунтовой части сезона. На самом деле говорить отдельно о грунтовой части сезона не совсем правильно, ведь если у теннисиста игра есть, то он будет хорошо играть на любом покрытии. Даниил мощно играет с задней линии, у него нет явных слабых сторон, поэтому его тяжело будет обыграть на любом корте», — приводит ТАСС слова Ольховского.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами, одержав победу над итальянцем Янником Синнером в финальном матче. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, и Дубае.

На данный момент Медведев занимает 4-е место в мировом рейтинге АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/17434243
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев объяснил, почему написал на камере «трясущиеся руки» после победы в турнире в Майами
Селиваненко — о победе Медведева: «Я не могу сказать, что это была самая красивая игра»
Кафельников оценил шансы Медведева вновь стать первой ракеткой мира
Веснина — о победе Медведева в Майами: «Его сложно остановить кому-либо»
Чесноков высказался о победе Медведева над Синнером в финале турнира в Майами
Тренер Даниила Медведева Сервара назвал россиянина умным и потрясающим теннисистом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев объяснил, почему написал на камере «трясущиеся руки» после победы в турнире в Майами