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Сегодня, 16:37

Ольховский считает, что Медведев стал играть острее после падения в матче со Зверевым

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался об игре россиянина Даниила Медведева в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе против представителя Германии Александра Зверева.

«На мой взгляд, Медведев много для себя ошибался в первом сете, и подача не имела обычного эффекта. Во втором сете он подвернул ногу, и мне кажется, что после этой паузы он стал острее, активнее и интереснее играть, он втянулся и стал показывать уровень, на который мы рассчитываем. Потом он проиграл подачу на матчболе, но класс игрока в том и состоит, что он борется до конца и в итоге побеждает, несмотря на упущенные возможности», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Следующим соперником Медведева станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.

Источник: https://tass.ru/sport/17271369
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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