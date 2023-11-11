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Сегодня, 10:24

Ольховский считает, что Медведеву и Рублеву будет тяжело в игре на Итоговом турнире ATP

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал жеребьевку Итогового турнира года АТР, по результатам которой россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся друг с другом в матче первого тура.

«Не имеет значения, на мой взгляд. В любом случае один из них набирает в этом матче одно очко — становится победителем. Дальше, может быть, с победой будет чуть легче. С одной стороны, тяжело между собой ребятам играть, с другой, кто-то после этого матча уже получит небольшое преимущество», —

Российский теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе с испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/10/21685525.shtml?updated
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Даниил Медведев
0
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