Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:24

Ольховский считает, что Монфис физически не был готов к матчу с Медведевым

Алина Савинова
Telegram Дзен

Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над Гаэлем Монфисом из Франции в матче первого круга турнира в Пекине (6:3, 6:4).

«Медведев уверенно прошел Монфиса, который физически не был готов к этому матчу. Гаэль допускал несвойственные ему ошибки. Медведев сыграл как обычно очень цепко. Против Маннарино во втором круге будет интересно. Адриан играет за счет скорости соперника и сам прилично добавляет. У Даниила, конечно, хорошие шансы на еще одну победу», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Следующим соперником Медведева в турнире в Пекине будет еще один представитель Франции — Адриан Маннарино. В личных встречах счет 4:3 в пользу француза.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия
Прокуратура Сахалина проверит факт демонстрации школьникам видео с абортом
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Совет ISU может вернуть россиян на международные турниры. Вопрос рассмотрят в ближайшее время
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Рублев в трех сетах победил испанца Карреньо-Бусту на старте турнира в Пекине
Алькарас вступил в спор с судьей на турнире в Пекине: «Так играть в теннис невозможно»
Алькарас прошел во второй круг турнира в Пекине
«Нелегко из-за смены часовых поясов». Медведев победил в Пекине дерзкого ветерана
Медведев: «Считаю, что я заслужил победу над Монфисом»
Медведев — о Звереве: «На Кубке Лэйвера мы поддерживали друг друга, как никогда раньше»
Сегодня
Вчера
Неделя