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Сегодня, 04:45

Ольховский: «У Надаля пока мало наигранности. Он далек от прежнего высочайшего уровня»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на поражение испанца Рафаэля Надаля от португальца Нуну Боржеша (3:6, 2:6) в финале турнира в Бостаде (Швеция).

«У Надаля пока мало наигранности. По скорости, подаче и другим компонентам игры он сейчас далек от своего прежнего высочайшего уровня. Конечно, когда он выходит на корт, от него всегда ждут сильной игры, но пока он не готов ее показывать. Выход в финал должен придать ему уверенности, но набрать форму будет непросто», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Матч против Боржеша стал для 38-летнего Надаля 131-м финалом в карьере. У испанца 92 победы в финалах турниров ATP при 39 поражениях.

Боржеш выиграл первый титул в карьере.

Источник: ТАСС
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