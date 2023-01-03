Ольховский считает, что Надаль уже не так уверен в своей игре

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о результатах Рафаэля Надаля на старте сезона.

«Насколько я понимаю, Надаль сейчас не настолько уверен в своей игре, как было ранее. Раньше он играл практически без ошибок. А сейчас, когда он проиграл немало матчей, уверенности в решающие моменты ему не хватает. Пока сложно судить о его готовности к пятисетовому формату. Время подготовиться получше у него еще есть. А предыдущие матчи были скорее подводящие к основному турниру», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

7 июля Надаль снялся с полуфинала Уимблдона из-за разрыва мышцы живота.

36-летний испанец потерпел поражения от Кэмерона Норри и Алекса Де Минаура на старте этого сезона в рамках командного турнира United Cup, который проходит в Австралии.