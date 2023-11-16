Ольховский считает, что поражение в Париже пошло на пользу Медведеву перед Итоговым турниром АТР

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым (7:6 (9:7), 6:4) и досрочный выход россиянина в полуфинал Итогового турнира ATP, проходящего в Турине.

«Очень хорошая игра Медведева против Зверева. Даня молодец, первые два матча провел очень солидно, на высочайшем уровне! Но турнир продолжается и надо готовиться к полуфиналу. Может быть, Даниилу пошло на пользу поражение в Париже, из-за чего у него возник небольшой перерыв перед Итоговым турниром», — сказал Ольховский «СЭ».

В следующем матче красной группы россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания). Зверев встретится с Андреем Рублевым. Игры пройдут 17 ноября.