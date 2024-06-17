Ольховский считает, что россияне могут хорошо выступить на Уимблдоне

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский оценил готовность российских теннисистов-мужчин к Уимблдону.

«Медведев снялся с турнира в Хертогенбоше... На мой взгляд, если физически все будут здоровы, то смогут показать хороший результат. Трава сейчас не такая быстрая, как раньше. Посмотрим, какая трава на Уимблдоне будет в этом году, посмотрим на сетку и дальше уже будем делиться ожиданиями. Очень много будет зависеть от жеребьевки», — цитирует Ольховского «Газета.ru».

Уимблдон пройтед с 1 по 14 июля 2024 года.