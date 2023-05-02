КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:43

Ольховский считает, что Рублев и Хачанов показали высокое качество игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев показали качественную игру в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

«Наверное, Рублев был фаворитом матча с Хачановым. Сегодня Хачанов был психологически уверен в своих силах и показал тот теннис, который показывал в последнее время. Рублев сыграл несколько сумбурно, немного не дожал, но в этом заслуга Хачанова. Мне кажется, что оба показали игру высокого качества, где-то были ошибки, но соперники рисковали, а в таком случае без этого обойтись никак нельзя», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Хачанов во вторник победил Рублева со счетом 7:6 (10:8), 6:4. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: https://tass.ru/sport/17661361
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Карен Хачанов
0
Читайте также
«Он был для нас вторым папой». Детский тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас о победе над Зверевым: «Лучшие игроки мира хорошо справляются с нервами, а я хочу быть похожим на них»