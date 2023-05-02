Ольховский считает, что Рублев и Хачанов показали высокое качество игры

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев показали качественную игру в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

«Наверное, Рублев был фаворитом матча с Хачановым. Сегодня Хачанов был психологически уверен в своих силах и показал тот теннис, который показывал в последнее время. Рублев сыграл несколько сумбурно, немного не дожал, но в этом заслуга Хачанова. Мне кажется, что оба показали игру высокого качества, где-то были ошибки, но соперники рисковали, а в таком случае без этого обойтись никак нельзя», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Хачанов во вторник победил Рублева со счетом 7:6 (10:8), 6:4. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом.