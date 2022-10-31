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Сегодня, 18:00

Ольховский считает, что Рублев имеет хорошие шансы отобраться на Итоговый турнир

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублева отобраться на Итоговый турнир ATP.

«Все решится в Париже. Я думаю, у Андрея хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Даже если он быстро проиграет, у него достаточно хороший запас очков, такой разрыв сложно отыграть. В любом случае ему не нужно об этом думать, надо сосредоточиться на своей игре и отталкиваться от нее», — цитирует ТАСС Ольховского.

На Итоговый турнир ATP уже квалифицировались Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Новак Джокович, Каспер Рууд и Даниил Медведев.

На два оставшихся места претендуют четыре теннисиста: Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фритц, Хуберт Хуркач и Андрей Рублев.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16206413
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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