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Сегодня, 16:17

Ольховский считает, что Рублев способен дать бой любому теннисисту на Итоговом турнире ATP

Иван Торопцев
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублева на успешное выступление на Итоговом турнире ATP.

«Сначала нужно посмотреть, как он сыграет в Париже. Шансы на победу у Андрея на итоговом турнире? Там играют сильнейшие теннисисты. Андрей Рублев сейчас в очень хорошей форме, думаю, он может дать бой любому, кто выступит на итоговом турнире», — приводит VPrognoze слова Ольховского.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Помимо Рублева, в турнире примет участие еще один россиянин, Даниил Медведев.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10401023-olhovskij-schitaet-chto-rublev-smozhet-dat-boj-lyubomu-tennisistu-na-itogovom-turnire-atp.html
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