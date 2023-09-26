Ольховский считает, что Сафиуллин окажет давление на Зверева

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянин Роман Сафиуллин своими атакующими действиями может оказать давление на представителя Германии Александра Зверева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чэнду.

«Зверев сейчас находится в хорошей форме, Роману будет нелегко победить. Матч будет тяжелым, но и Роман здорово здесь играет, очень резко и остро атакует. Я думаю, он окажет давление на Зверева, а под давлением он нередко ошибается, поэтому у Сафиуллина будут шансы на победу», — приводит слова Ольховского ТАСС.

55-я ракетка мира Сафиуллин пробился в первый финал турнира ATP в карьере. Матч со Зверевым пройдет 26 сентября. Начало игры запланировано на 14.30 по московскому времени.