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Сегодня, 13:01

Ольховский: «Медведев сейчас очень уверен в своей игре, и эта уверенность сказывается в ключевые моменты»

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Медведев сейчас очень уверен в своей игре, и эта уверенность сказывается в ключевые моменты, когда нужно выиграть решающие мячи, будь то брейк-пойнт, больше-меньше на своей подаче или на подаче соперника. Именно тогда Даниил играет в очень хороший теннис, и немногие могут его обыграть. Впечатляет игра на задней линии. Предыдущий матч показал, что он может играть очень активно и хорошо. А сегодняшняя игра — Давидович-Фокина очень жестко играет, у него очень хорошая скорость на задней линии. И если Медведева не дожимают, то Даня просто затягивает всех, и в этой игре он король», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В полуфинале «Мастерса» Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Матч пройдет 18 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/16/19980901.shtml
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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