Ольховский считает Тиафо очень тяжелым соперником для Медведева

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе между российским теннисистом Даниилом Медведевым и американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Тиафо, на мой взгляд, более разнообразен, чем кто-либо из предыдущих соперников Медведева. И Тиафо не боится играть с лета — он выходит, разрывает, режет. Поэтому по игре это очень тяжелый соперник на сегодняшний день, особенно когда он в хорошей форме — потому что он играет в один ритм. Про испанца ты знаешь, как он будет играть. А здесь будут и укороченные, и выходы к сетке. Будет очень интересно. На мой взгляд, очень многое зависит от того, насколько Даня будет хорошо подавать. Если он будет хорошо подавать, то, естественно, будет фаворитом матча, но игра легкой не будет», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Матч между Медведевым и Тиафо пройдет 18 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.