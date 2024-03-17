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17 марта, 13:52

Ольховский высказался о матче между Медведевым и Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе

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Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финального матча турнира в Индиан-Уэллсе между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом.

В полуфинале 28-летний россиянин одержал победу над представителем США Томми Полом в трех сетах  1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

«Даня переломил исход поединка. Пол играл великолепно, активно атаковал. Даниил не очень хорошо пока подает, но он очень тягуч на задней линии, его нужно именно обыграть, а сделать это непросто. Финальный матч будет очень интересным, у обоих есть шансы, здесь трудно что-то предугадать», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Финальный матч Медведева и Алькараса пройдет в понедельник, 18 марта. Начало — в 00.00 мск.

 

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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