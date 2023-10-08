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Сегодня, 13:00

Ольховский высказался о поражении Медведева в третьем круге турнира в Шанхае

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал вылет Даниила Медведева из турнира в Шанхае.

«Значимый турнир, где Медведев не набрал большое количество очков. А так, еще дальше Париж и Итоговый турнир. Корда непредсказуемый игрок, до матча, разумеется, Медведев шел фаворитом, Корда не показывал весомых результатов в этом сезоне. Но опять же, каждый матч, это каждый матч в теннисе отдельный. Поэтому так случилось», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в третьем круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:7 (8:10), 2:6.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11203844-olhovskij-vyskazalsya-o-porazhenii-medvedeva-v-tretem-kruge-turnira-v-shanhae.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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