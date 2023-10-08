Ольховский высказался о поражении Медведева в третьем круге турнира в Шанхае

Известный российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал вылет Даниила Медведева из турнира в Шанхае.

«Значимый турнир, где Медведев не набрал большое количество очков. А так, еще дальше Париж и Итоговый турнир. Корда непредсказуемый игрок, до матча, разумеется, Медведев шел фаворитом, Корда не показывал весомых результатов в этом сезоне. Но опять же, каждый матч, это каждый матч в теннисе отдельный. Поэтому так случилось», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в третьем круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:7 (8:10), 2:6.