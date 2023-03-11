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Сегодня, 17:02

Ольховский заявил, что матч против первой пары мира будет серьезным испытанием для Кудерметовой и Самсоновой

Алина Савинова
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что встреча против первой пары мира Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой на турнире в Индиан-Уэллсе будет серьезным испытанием для россиянок Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

«Очень интересный, тяжелый матч будет, для наших девушек это будет первое серьезное испытание. Кудерметова и Самсонова недавно выиграли крупный турнир в Дубае, после этого сыграть в первом круге с первой парой мира — это очень тяжело. Если наши девушки выиграют, их можно будет считать фаворитами всего оставшегося турнира», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Матч между российскими и чешскими теннисистками пройдет в ночь с 11 на 12 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17243039
Теннис
Андрей Ольховский
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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