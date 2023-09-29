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Сегодня, 17:25

Ольховский заявил, что Медведев превосходил Пола во всех компонентах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист, победитель двух ТБШ в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над американцем Томми Полом в первом круге турнира АТР в Пекине.

«Такой крупный счет немного удивляет, но по игре Медведев превосходил Пола во всех компонентах, американец вообще не знал что делать. Пол пытался рисковать, но делал много ошибок. Медведев провел матч на высочайшем уровне. Матч с Де Минором далее? Для меня Даниил, конечно, фаворит. По уровню игры на сегодняшний день он просто лучше», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Медведев в первом круге турнира в Пекине обыграл американца Томми Пола — 6:2, 6:1. Во втором круге россиянин встретится с Алексом Де Минауром из Австралии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-medvedev-prevoshodil-pola-vo-vseh-komponentah/
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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