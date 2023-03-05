0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:40

Опелка — о запрете на въезд в США Джоковичу: «Какой позор... Страна свободы»

Опелка поддержал Джоковича, которому не разрешают въехать в США
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал новость о том, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович не выступит в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

Ранее равительство США запретило сербу въезжать в страну, так как у него нет прививки от коронавируса.

«Какой позор... Страна свободы», — написал Опелка в социальных сетях.

Ранее Джокович столкнулся с проблемами при въезде в Австралию на Australian Open из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали.

Турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 19 марта. Турнир в Майами — с 19 марта по 2 апреля.

Новак Джокович
1
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
Шольц заявил о готовности Запада предоставить Украине гарантии безопасности
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Турцию — ни ногой: переговоры Блинкена в Анкаре закончились ничем
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Медведев сможет снова подняться на вершину рейтинга ATP