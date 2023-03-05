Сегодня, 20:40
Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал новость о том, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович не выступит в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.
Ранее равительство США запретило сербу въезжать в страну, так как у него нет прививки от коронавируса.
«Какой позор... Страна свободы», — написал Опелка в социальных сетях.
Ранее Джокович столкнулся с проблемами при въезде в Австралию на Australian Open из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали.
Турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 19 марта. Турнир в Майами — с 19 марта по 2 апреля.