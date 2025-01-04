Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:57

Опелка сыграет с Легечкой в финале теннисного турнира в Брисбене

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Американец Райли Опелка стал финалистом теннисного турнира в австралийском Брисбене.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась победой Опелки над французом Джованни Мпетши со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

В финале американец сыграет с Иржи Легечкой. В полуфинале турнира Легечка из Чехии одержал победу над действующим победителем соревнований Григором Димитровым из Болгарии. При счете 6:4, 4:4 в пользу чеха болгарин отказался от продолжения борьбы из-за травмы бедра.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Райлли Опелка (США) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Читайте также
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
В Подмосковье мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Сегодня
Вчера
Неделя