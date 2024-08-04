Определились соперники Медведева и Рублева на турнире серии «мастерс» в Монреале

Сегодня, 10:08
Стали известны соперники российских теннисистов на турнире серии «мастерс» в Монреале (Канада).
Даниил Медведев начнет турнир со второго круга, его соперником станет победитель матча первого круга Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания). Соперником Андрея Рублева будет лучший в матче Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Николас Харри (Чили). Карен Хачанов в первом круге сыграет с канадцем Габриэлем Диалло.
Определились и возможные четвертьфинальные матчи:
Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия)
Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция)
Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша)
Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия)
Турнир пройдет с 6 по 12 августа.