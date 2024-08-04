Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:08

Определились соперники Медведева и Рублева на турнире серии «мастерс» в Монреале

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Стали известны соперники российских теннисистов на турнире серии «мастерс» в Монреале (Канада).

Даниил Медведев начнет турнир со второго круга, его соперником станет победитель матча первого круга Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания). Соперником Андрея Рублева будет лучший в матче Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Николас Харри (Чили). Карен Хачанов в первом круге сыграет с канадцем Габриэлем Диалло.

Определились и возможные четвертьфинальные матчи:

Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия)

Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция)

Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша)

Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия)

Турнир пройдет с 6 по 12 августа.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
СК открыл уголовное дело после избиения боксера Двали
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Экономист назвала размер средней пенсии в России
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коболли сыграет с Кордой в финале турнира в Вашингтоне