Определились соперники Рублева, Карацева и Хачанова на старте турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне прошла жеребьевка турнира категории ATP-500. Соревнования пройдет параллельно с Олимпиадой.

Первым сеянным стал российский теннисист Андрей Рублев. Он пропустит первый круг, а во втором встретится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Артур Казо (Франция).

Россиянин Аслан Карацев в первом круге сыграет с чилийцем Кристьяном Гариным.

Еще один теннисист из России Карен Хачанов во втором круге встретится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия) — квалифаер/лаки-лузер.

Турнир пройдет с 29 июля по 4 августа.