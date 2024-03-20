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20 марта, 23:27

Медведев сыграет с Фучовичем во втором круге «мастерса» в Майами

Руслан Минаев
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Россиянин Даниил Медведев узнал соперника во втором круге турнира серии ATP 1000 в Майами.

Четвертая ракетка мира сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который в первом круге победил австралийца Макса Перселла — 6:2, 6:1.

Медведев и Фучович встречались пять раз — россиянин одержал четыре победы при одном поражении.

Итальянец Андреа Вавассори победил аргентинца Педро Качина (6:2, 6:2) и сыграет с третьей ракеткой мира Янником Синнером.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Макс Перселл (Австралия) — 6:2, 6:1

Андреа Вавассори (Италия, Q) — Педро Качин (Аргентина) — 6:2, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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