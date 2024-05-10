Хачанов узнал имя соперника в третьем круге «мастерса» в Риме

Аргентинец Франсиско Черундоло победил итальянца Маттео Джиганте во втором круге турнира серии ATP 1000 в Риме.

Матч длился два сета и завершился со счетом 6:1, 6:3 в пользу 20-го «сеяного».

Черундоло вышел в третий круг и встретится с россияноном Кареном Хачановым, который обыграл Александра Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:4.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Маттео Джиганте (Италия, WC) — 6:1, 6:3