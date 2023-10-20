Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:55

Определился соперник Котова в полуфинале турнира в Стокгольме

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Серб Миомир Кецманович победил шведа Элиаса Имера в четвертьфинале турнира в Стокгольме — 6:0, 3:2. В середине второго сета швед отказался продолжать игру.

Кецманович вышел в полуфинал и сыграет с россиянином Павлом Котовым, который в 1/4 финала обыграл нидерландца Таллона Грикспура — 7:6 (7:4), 6:2.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Миомир Кецманович (Сербия) — Элиас Имер (Швеция, WC) — 6:0, 3:2 отказ 2-го игрока

Теннис
Павел Котов
0
Читайте также
Зимой в «Зенит» перейдет бразильский талант. Как дела у Педро?
Юлия Ефимова собирается выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что теннисист Котов находится в хорошей форме