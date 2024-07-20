Определился соперник Надаля в финале турнира в Бостаде

Сегодня, 18:14
Португалец Нуну Боржеш победил аргентинца Тиаго Агустина Навоне в полуфинале турнира в Бостаде.
Матч, который длился 1 час 10 минут, завершился в двух сетах — 6:3, 6:4.
27-летний Боржеш впервые вышел в финал турнира ATP. 51-я ракетка мира вышел в финал грунтового турнира в Швеции и сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится 21 июля.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — 6:3, 6:4