Американец Вольф обыграл Бублика и сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Майами

Американский теннисист Джеффри Вольф обыграл казахстанца Александра Бублика в первом круге турнира ATP в Майами (США) — 7:5, 6:3. Во втором круге Вольф сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Майами (США) Турнир ATP Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Джеффри Джон Вольф (США) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:5, 6:3 Ласло Джере (Сербия) — Александр Вукич (Австралия, Q) — 6:2, 7:6 (7:3) Мартон Фучович (Венгрия) — Педро Качин (Аргентина) — 6:4, 7:6 (7:2) Факундо Баньис (Аргентина) — Фелипе Мелигени Родригес Алвес (Бразилия, Q) — 6:3, 1:6, 6:4 Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3 Брэндон Накашима (США) — Оскар Отте (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3