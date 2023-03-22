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22 марта, 23:28

Американец Вольф обыграл Бублика и сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Майами

Руслан Минаев
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Американский теннисист Джеффри Вольф обыграл казахстанца Александра Бублика в первом круге турнира ATP в Майами (США) — 7:5, 6:3.

Во втором круге Вольф сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джеффри Джон Вольф (США) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:5, 6:3

Ласло Джере (Сербия) — Александр Вукич (Австралия, Q) — 6:2, 7:6 (7:3)

Мартон Фучович (Венгрия) — Педро Качин (Аргентина) — 6:4, 7:6 (7:2)

Факундо Баньис (Аргентина) — Фелипе Мелигени Родригес Алвес (Бразилия, Q) — 6:3, 1:6, 6:4

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3

Брэндон Накашима (США) — Оскар Отте (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3

Александр Бублик
Андрей Рублев
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