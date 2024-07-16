Определился соперник Рублева во втором круге турнира в Бостаде

16 июля, 15:32
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция) сыграет с Тиаго Агустином Тиранте.
Аргентинец, занимающий 121 место в мировом рейтинге, в стартовом матче победил португальца Джейми Фарию — 3:6, 6:1, 6:4.
Ранее Рублев, посеянный на турнире под первым номером, еще ни разу не встречался с Тиранте.
В первом круге Уимблдона-2024 россиянин уступил другому аргентинцу — 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Джейми Фария (Португалия, Q) — 3:6, 6:1, 6:4