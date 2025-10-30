Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал «мастерса» в Париже

30 октября, 17:28
Канадец Феликс Оже-Альяссим стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Париже.
В третьем круге 10-я ракетка мира победил немца Даниэля Альтмайера (50-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Матч длился 2 часа 6 минут.
Соперником Оже-Альяссима за выход в полуфинал станет монегаск Валентин Вашеро.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 3:6, 6:3, 6:2