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Сегодня, 17:59

Оже-Альяссим проиграл Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Антверпене

Руслан Минаев
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Канадцев Феликс Оже-Альяссим проиграл испанцу Роберто Баутиста Агуту в четвертьфинале турнира в Антверпене — 6:3, 2:6, 6:7 (6:8).

Матч длился 2 часа 45 минут.

60-я ракетка мира вышел в полуфинал турнира в Бельгии и встретится с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — Юго Гастон (Франция).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 3:6, 6:2, 7:6 (8:6)

Феликс Оже-Альяссим

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