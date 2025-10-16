Оже-Альяссим стал четвертьфиналистом турнира в Брюсселе

Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Брюсселе.

Во втором круге 13-я ракетка мира победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 55 минут.

Соперником канадца станет победитель матча Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Элиот Спиццирри (США, Q).

Брюссель (Бельгия)

Турнир ATP BNP Paribas Fortis European Open

Призовой фонд 706 850 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5)