Оже-Альяссим стал четвертьфиналистом турнира в Брюсселе

16 октября, 19:41
Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Брюсселе.
Во втором круге 13-я ракетка мира победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 55 минут.
Соперником канадца станет победитель матча Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Элиот Спиццирри (США, Q).
Брюссель (Бельгия)
Турнир ATP BNP Paribas Fortis European Open
Призовой фонд 706 850 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5)