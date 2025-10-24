Оже-Альяссим снялся с четвертьфинального матча с Мунаром на турнире в Базеле

24 октября, 16:36
Испанец Хауме Мунар вышел в полуфинал турнира в Базеле.
В четвертьфинале 42-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима (12-я ракетка), который снялся с матча после первого сета (3:6).
Мунар сыграет в полуфинале с победителем матча Жоау Фонсека (Бразилия) — Денис Шаповалов (Канада, 9).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 523 045 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хауме Мунар (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — 6:3 отказ 2-го игрока