Оже-Альяссим снялся с четвертьфинального матча с Мунаром на турнире в Базеле

Испанец Хауме Мунар вышел в полуфинал турнира в Базеле. В четвертьфинале 42-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима (12-я ракетка), который снялся с матча после первого сета (3:6). Мунар сыграет в полуфинале с победителем матча Жоау Фонсека (Бразилия) — Денис Шаповалов (Канада, 9). Базель (Швейцария) Турнир ATP Swiss Indoors Basel Призовой фонд 2 523 045 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Хауме Мунар (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — 6:3 отказ 2-го игрока