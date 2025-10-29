Оже-Альяссим вышел в третий круг «мастерса» в Париже

29 октября, 18:34
Канадец Феликс Оже-Альяссим пробился в третий круг турнира серии ATP 1000 в Париже.
Во втором круге 10-я ракетка мира победил француза Александра Мюллера — 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).
В следующем матче Оже-Альяссим сыграет с Даниэлем Альтмайером (Германия).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Александр Мюллер (Франция) — 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:5, 1:6, 7:6 (7:4)
Валентин Вашеро (Монако, WC) — Артур Риндеркнех (Франция, WC) — 6:7 (9:11), 6:3, 6:4