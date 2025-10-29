Оже-Альяссим вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Канадец Феликс Оже-Альяссим пробился в третий круг турнира серии ATP 1000 в Париже. Во втором круге 10-я ракетка мира победил француза Александра Мюллера — 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). В следующем матче Оже-Альяссим сыграет с Даниэлем Альтмайером (Германия). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Александр Мюллер (Франция) — 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) Франсиско Черундоло (Аргентина) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:5, 1:6, 7:6 (7:4) Валентин Вашеро (Монако, WC) — Артур Риндеркнех (Франция, WC) — 6:7 (9:11), 6:3, 6:4