31 октября, 12:15

Оже-Альяссим — о матче с Вашеро: «Я сыграю с теннисистом момента»

Сергей Ярошенко

10-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча против монегаска Валентина Вашеро в четвертьфинале «мастерса» в Париже.

«Я сыграю с теннисистом момента — с человеком, который полон уверенности. Это интересный вызов. Мы знакомы уже несколько лет. Тренировались вместе в Монако. Но мы никогда не играли друг с другом в туре. Это серьезный вызов, потому что он побеждает многих хороших игроков. Он отлично подает. Очень стабильно играет с бэкхенда. У него хороший баланс на задней линии, где он не паникует, держит мяч в игре. Он в отличной физической форме, и он также умеет выходить к сетке, когда это нужно. В его игре много сильных сторон», — приводит слова Оже-Альяссима L'Equipe.

Ранее 26-летний Вашеро выиграл свой дебютный титул на «мастерсе» в Шанхае (Китай).

