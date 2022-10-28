Оже-Альяссим обыграл Бублика в четвертьфинале турнира в Базеле

Сегодня, 17:55
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Базеле.
В 1/4 финале девятая ракетка мира обыграл казахстанского теннисистка Александра Бублика со счетом 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут.
На счету Феликса 10 подач на вылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. У Бублика 10 эйсов, 7 двойных и ни одного брейк-пойнта.
За выход в финал турнира Оже-Альяссим поборется с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Пабло Карреньо Буста (Испания).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2?135?350 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:2, 6:3