Оже-Альяссим обыграл Имера и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в трех сетах обыграл представителя Швеции Микаэля Имера во втором круге турнира в Париже — 6:7, 6:4, 7:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут.

В следующем туре канадец сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США, 9) — Жиль Симон (Франция, WC). Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Микаэль Имер (Швеция, Q) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (8:6)