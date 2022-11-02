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Сегодня, 18:45

Оже-Альяссим обыграл Имера и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Алина Савинова
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в трех сетах обыграл представителя Швеции Микаэля Имера во втором круге турнира в Париже — 6:7, 6:4, 7:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут.
В следующем туре канадец сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США, 9) — Жиль Симон (Франция, WC).

Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Микаэль Имер (Швеция, Q) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (8:6)

Феликс Оже-Альяссим
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