Оже-Альяссим пропустит «Мастерс» в Монте-Карло

Седьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Монте-Карло.

«К сожалению, я вынужден объявить о своем отказе от выступления в Монте-Карло в этом году. Это событие, которого я с нетерпением жду каждый год, однако в последние несколько недель я испытывал проблемы с левым коленом и решил, что будет разумнее взять отпуск, чтобы полностью вылечиться и восстановиться перед следующим турниром в Мадриде. Спасибо вам, как всегда, за вашу поддержку, и я с нетерпением жду возвращения на корт», — написал Оже-Альяссим в соцсетях.

Место Оже-Альяссима в сетке Монте-Карло займет Маккензи Макдональд.

Ранее стало известно, что на «Мастерсе» в Монте-Карло не сыграют Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Турнир пройдет с 9 по 16 апреля.