Сегодня, 15:21

Оже-Альяссим — о жалобах теннисистов на календарь: «Если хотите меньше играть на турнирах, оставайтесь дома»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим ответил на вопрос о теннисистах, которые жалуются на загруженность календаря.

«Не понимаю, как это может не нравиться. Я понимаю, что можно устать. Я тоже устал. Я путешествую по миру и вижу разные вещи. В том смысле, что нам повезло. Каждое утро я просыпаюсь и радуюсь. Мне нравится быть здесь. Даже если я проигрываю, ничего страшного. Не знаю. Если вы хотите меньше играть на турнирах, оставайтесь дома. Никто вас не заставляет», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

14 ноября 25-летний канадец обыграл немца Александра Зверева и вышел в плей-офф Итогового турнира ATP. В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
