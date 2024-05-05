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Сегодня, 11:54

Оже-Альяссим рассказал о своем настрое на матч против Рублева в финале «мастерса» в Мадриде

Алина Савинова
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от финального матча турнира в Мадриде против россиянина Андрея Рублева. Он отметил, что серьезно настроен на эту игру.

«Конечно, это прекрасная возможность. Для меня это первый финал на уровне турнира серии «мастерс». Такое случается нечасто. Мы играем много матчей, много тренируемся, но когда у тебя появляется такой шанс, очевидно, ты очень мотивирован. Я буду очень серьезно готовиться к этой встрече. Я просто сосредоточусь на том, чтобы играть хорошо, играть в свою игру. Если я сделаю это, как и раньше, я дам себе шанс на победу и, надеюсь, все получится», — приводит пресс-служба АТР слова канадца.

Матч между теннисистами пройдет в воскресенье, 5 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. Счет в личных встречах на данный момент в пользу Рублева — 4-1.

Теннис
Андрей Рублев
Феликс Оже-Альяссим
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