Оже-Альяссим рассказал о своей главной цели на оставшуюся часть сезона

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим заявил, что хочет попасть на итоговый турнир ATP в Турине.

«В течение последних двух лет я четко осознавал, что хочу быть в Турине. В прошлом году я был близок к этому, и в этом году у меня есть реальные шансы. Я сейчас участвую в Гонке, но многое может случиться до Турина. Я не думаю об этом изо дня в день, но как только мы добираемся до последних турниров года, это всегда становится темой для разговоров, поскольку последние игроки пытаются заполучить путевку в Турин», — приводит слова 22-летнего спортсмена Tennisworld.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября. На него уже квалифицировались Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Стефанос Циципас. Пятым и шестым в Гонке идут российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, Оже-Альяссим — седьмой.