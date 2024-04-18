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Сегодня, 21:05

Оже-Альяссим сыграет со Штруффом в четвертьфинале турнира в Мюнхене

Руслан Минаев
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Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл японца Таро Даниэля во втором круге турнира в Мюнхене — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 25 минут.

Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал и встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который победил нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа — 7:6 (7:0), 6:4.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Таро Даниэль (Япония) — 6:3, 6:2

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 4) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:6 (7:0), 6:4

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне