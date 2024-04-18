Оже-Альяссим сыграет со Штруффом в четвертьфинале турнира в Мюнхене

Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл японца Таро Даниэля во втором круге турнира в Мюнхене — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 25 минут. Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал и встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который победил нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа — 7:6 (7:0), 6:4. Мюнхен (Германия) Турнир ATP BMW Open Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Таро Даниэль (Япония) — 6:3, 6:2 Ян-Леннард Штруфф (Германия, 4) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:6 (7:0), 6:4