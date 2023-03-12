Оже-Альяссим вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 01:18
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе обыграл испанца Педро Мартинеса со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. На счету 22-летнего канадца 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 17.
В третьем круге Оже-Альяссим встретится с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Джек Сок (США).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:5), 6:4
Джек Дрейпер (Великобритания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — 6:4, 6:2