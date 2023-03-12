Оже-Альяссим вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе обыграл испанца Педро Мартинеса со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. На счету 22-летнего канадца 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 17. В третьем круге Оже-Альяссим встретится с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Джек Сок (США). Индиан-Уэллс (США) Турнир ATP BNP Paribas Open Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:5), 6:4 Джек Дрейпер (Великобритания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — 6:4, 6:2