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Сегодня, 01:18

Оже-Альяссим вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе обыграл испанца Педро Мартинеса со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. На счету 22-летнего канадца 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 17.

В третьем круге Оже-Альяссим встретится с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Джек Сок (США).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:5), 6:4

Джек Дрейпер (Великобритания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 24) — 6:4, 6:2

Феликс Оже-Альяссим
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