Оже-Альяссим — о неудачном выступлении в Торонто: «Это полностью моя вина»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от австралийца Макса Перселла в первом круге турнира в Торонто. По его словам, он сам виноват в своей нынешней форме.

«Я немного борюсь с самим собой. Я хорошо себя чувствовал на тренировках в последние несколько дней, но плохое начало игры — это полностью моя вина. Это был худший способ начать матч, особенно в тот период, который я переживаю сейчас. Меня окружают те же люди, которые привели меня туда в прошлом году, и мы все пытаемся найти какое-то решение, чтобы я мог играть лучше. Но главный виновник — это я. И мне в первую очередь нужно искать выход из ситуации», — приводит Sportskeeda слова канадца.

Матч между теннисистами на «мастерсе» завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Перселла.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа.