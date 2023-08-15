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Сегодня, 21:20

Муратоглу: «Не думаю, что Карлос имеет преимущество над Новаком. Они близки по уровню»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу не считает, что испанец Карлос Алькарас имеет преимущество над сербом Новаком Джоковичем.

«Я не думаю, что Карлос имеет преимущество над Новаком. Я думаю, что оба игрока очень близки по уровню. Новак может играть гораздо лучше, чем в финале Уимблдона-2023. Думаю, он очень нервничал», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.

Также тренер считает, что в долгосрочной перспективе Джокович может только выиграть от поражения на Уимблдоне.

«Я чувствую, что если все время быть абсолютным фаворитом и играть с целью войти в историю, то это тяжелое бременя. Так что теперь, когда Карлос тоже фаворит, Новак будет чувствовать себя свободнее, когда сыграет с ним в следующий раз. Помешает ли Алькарас Новаку выиграть еще несколько турниров «Большого шлема»? Я так не думаю», — сказал Муратоглу.

В финале Уимблдона-2023 20-летний испанец одержал победу над 36-летним Джоковичем и завоевал второй трофей «Большого шлема» в карьере.

На данный момент первой ракеткой мира является Алькарас, на счету которого 9395 очков. Джокович занимает вторую строчку в рейтинге АТР, набрав 8795 очков.

Источник: Tennis Majors
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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