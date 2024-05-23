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Сегодня, 19:27

Котов проиграл Бублику в четвертьфинале турнира в Лионе

Владислав Корегин
Павел Котов.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Павел Котов потерпел поражение от Александра Бублика из Казахстана в четвертьфинальном матче турнира в Лионе — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 3:6.

Игра продолжалась 3 часа 11 минут. На счету россиянина 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17. Его соперник оформил 11 эйсов, допустил 8 двойных и реализовал 5 брейков из 8.

В полуфинале Бублик сыграет с победителем матча Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Юго Гастон (Франция).

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Павел Котов (Россия) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Александр Бублик
Павел Котов
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