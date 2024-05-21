Котов обыграл Мюллера и вышел в четвертьфинал турнира в Лионе

Российский теннисист Павел Котов одержал победу над Александром Мюллером из Франции в матче второго круга турнира в Лионе — 7:6 (10:8), 6:1.

Игра продолжалась 1 час 36 минут. На счету россиянина 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Его соперник оформил 1 эйс, допустил 1 двойную и реализовал 1 брейк из 2.

В четвертьфинале соревнований Котов сыграет с победителем матча Александр Вукич (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан).

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Павел Котов (Россия) — Александр Мюллер (Франция, WC) — 7:6 (10:8), 6:1