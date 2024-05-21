Котов обыграл Мюллера и вышел в четвертьфинал турнира в Лионе

Сегодня, 18:27
Российский теннисист Павел Котов одержал победу над Александром Мюллером из Франции в матче второго круга турнира в Лионе — 7:6 (10:8), 6:1.
Игра продолжалась 1 час 36 минут. На счету россиянина 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Его соперник оформил 1 эйс, допустил 1 двойную и реализовал 1 брейк из 2.
В четвертьфинале соревнований Котов сыграет с победителем матча Александр Вукич (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан).
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Павел Котов (Россия) — Александр Мюллер (Франция, WC) — 7:6 (10:8), 6:1