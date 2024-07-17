Котов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Бостаде

Россиянин Павел Котов проиграл хорвату Дуе Айдуковичу во втором круге турнира в Бостаде (Швеция) — 6:7 (7:9), 6:3, 3:6. Матч длился 2 часа 30 минут. Котов за игру сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. У Айдуковича — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнта. В четвертьфинале хорват встретится с бразильцем Тиаго Монтейро. Бостад (Швеция) Турнир ATP Nordea Open Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Дуе Айдукович (Хорватия, Q) — Павел Котов (Россия, 8) — 7:6 (9:7), 3:6, 6:3