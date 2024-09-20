Котов и Перрикар проиграли на старте парного турнира в Ченду

Россиянин Павел Котов и француз Джованни Мпетши Перрикар уступили в первом круге парного турнира в Ченду (Китай) хорвату Ивану Додигу и бразильцу Рафаэлу Матосу.

Соперники провели на корте 1 час 7 минут. Котов и Перрикар совершили 5 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. У Додига и Матоса 5 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейка.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Иван Додиг/Рафаэл Матос (Хорватия/Бразилия, 2) — Павел Котов/Джованни Мпетши Перрикар (Россия/Франция) — 6:3, 6:4

Следующий соперник

Мо Йе Чон/Тан Шень (Китай, WC)