Котов вышел во второй круг турнира в Марокко

Россиянин Павел Котов победил марокканца Эллиота Беншетри в первом круге грунтового турнира серии ATP 250 в Марракеше (Марокко) — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 50 минут. Котов за игру сделал 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча Абдулла Шелбайх (Иордания, WC) — Флавио Коболли (Италия, 8). Марракеш (Марокко) Турнир ATP Grand Prix Hassan II Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Павел Котов (Россия) — Эллиот Беншетри (Марокко, WC) — 7:5, 6:3