Котов проиграл японцу Ватануки в первом круге «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Павел Котов проиграл японцу Есукэ Ватануки со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 5:7 в первом круге «мастерса» в Шанхае.

Игра продолжилась 3 часа 10 минут. Котов шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. У Ватануки семь эйсов, пять двойных ошибок, а также три реализованных брейка из 17.

В решающем сете Котов вел со счетом 5:2, однако затем проиграл пять геймов подряд.

Во втором круге соревнований Ватануки встретится с представителем США Брендоном Накасимой (36-я ракетка мира).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Есукэ Ватануки (Япония, Q) — Павел Котов (Россия) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:5